Tudor: “Luis Alberto rientrerà martedì”

Il tecnico Igor Tudor ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN dopo il trionfo per 2-0 contro l’Empoli: “Con Zaccagni la volta scorsa non è successo niente, le sostituzioni sono cose di campo e si parla. Il calcio è uno sport di emozioni. Zaccagni ci tiene tanto e oggi ha fatto una grande partite. Provedel? Sta tornando al 100%. Vedremo in queste due partite. Mandas oggi è stato strepitoso in più di un’occasione. Nell’arco di un’annata ci sono momenti in cui un portiere deve fare ciò che ha fatto lui. Luis Alberto? Rientra martedì”.

Foto: Instagram Lazio