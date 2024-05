Tudor: “Luis Alberto? Fuori per scelta tecnica”

Nella giornata di ieri, ha fatto scalpore la non convocazione del centrocampista spagnolo. Prima del match contro l’Empoli, il tecnico della Lazio Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Sky: “Abbiamo lavorato su tutto. Dobbiamo migliorare alcuni concetti e migliorare quelli fatti bene. L’Empoli è un avversario tosto che lotta per la salvezza. Noi dobbiamo andare forte verso i nostri obiettivi e fare una bella gara. Luis Alberto? fuori per scelta tecnica”.

Foto: Instagram Lazio