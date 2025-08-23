Tudor: “Locatelli sarà capitano e rigorista. Mercato? Conoscono il mio pensiero, ho fiducia nel club”

23/08/2025 | 15:55:54

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma, la prima della nuova stagione: “Sono belle emozioni, perchè a me piace quando si gioca. Non mi piace la preparazione e le amichevole. La squadra è motivata e vogliamo partire bene davanti al nostro pubblico. Le sensazioni sono positive”.

Su Koopmeiners? Locatelli sarà il capitano? “Su Koop ho parlato tanto. Sono convinto che farà una bella stagione. Sono contento che Locatelli sia rimasto. Locatelli è il capitano. Poi ho deciso i vice che saranno Bremer, Yildiz, Thuram e Gatti”.

Come sta Bremer? “Conosciamo i suoi valori sia in campo che fuori. Domani gioca. Poi serviranno un paio di partite a lui e a tutte la squadra per essere al massimo. Domani faremo una bella gara”.

Su David? “È un buon giocatore. Lui è molto concentrato e si applica molto. Lui si muove bene ed è sempre pericoloso. È un ragazzo per bene”.

Chi sarà il rigorista? “Locatelli perchè si merita di esserlo. Non è un argomento importante. S

Su Kolo Muani?“Io sono contento della squadra. Poi il mercato è ancora aperto e ho fiducia nel club. Il club conosce il mio pensiero anche se è un mercato complicato. Io sono contento della squadra. Poi vediamo che succede in questa settimana”.

Vi sentite sottovalutati? “La prima giornata è difficile per tutti. Abbiamo guardato le amichevoli e ci siamo preparati. Io leggo poco, però mi dicono che possiamo arrivare quarti, quinti, sesti. ma questo può essere uno stimolo”.

Come è migliorata la Juve? Ti stupiresti di più con la permanenza di Vlahovic o il non arrivo di Kolo Muani? “Io ho fiducia nella società. Io spero che la Juve sia migliorata in tutto. Io giudico la Juve con i miei assistenti e cerchiamo di migliorare. La squadra è un organismo vivo che non è mai uguale. Non esiste una percentuale. Bisogna sempre essere sempre attenti”.

Foto: sito Juventus