Tudor: “L’obiettivo è la salvezza. De Paul ha grandi qualità”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor ha parlato della stagione che sta per iniziare e su Rodrigo De Paul. Ecco le sue dichiarazioni: “Stavolta non entro a campionato in corso. C’è il bello e il brutto. È un work in progress. Il mercato aperto complica le cose. Prima che finisca si giocano due giornate. E questo crea non poche difficoltà. L’obiettivo è la salvezza. Inutile stare a fare altri discorsi. Siamo quelli e la storia degli ultimi due-tre anni dice che ci siamo salvati a fatica. De Paul? Ha qualità, personalità, testa, fisico, voglia di lavorare. Quando queste doti le hai tutte sei forte. Lo vedo dappertutto, può fare tanti ruoli”.