Tudor: “L’espulsione ha deciso la partita. Avremmo meritato il pari”

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha analizzato il ko contro il Torino.

Queste le sue parole: “Siamo mancati in un giocatore, è cambiata la partita in quel momento. Questo Toro è una squadra importante e seria, tutti fanno fatica e figuriamoci con uno in meno. Ma nel secondo tempo abbiamo creato di più noi, il gol sarebbe stato meritato. E’ stata una gara tosta, loro un tiro in porta e noi due. Dispiace per l’episodio, ci rimane questo secondo tempo e l’atteggiamento giusto. Ora ci concentriamo sulla Fiorentina”

Su Barak: “Ha un problema alla schiena che gli è venuto dopo l’influenza. Lo ha accusato in allenamento, ma già in passato si era fermato: lo abbiamo tenuto sotto osservazione, pensavamo di poterlo avere e invece nel riscaldamento ha accusato altri problemi. Penso che sia una cosa muscolare, lo valuterà il dottore”.

Foto: Twitter Verona