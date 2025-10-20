Tudor, le frecciatine di mercato e un senso che non c’è

Il mercato è una bella cosa, importante è agitare con cura. Ci rifiutiamo di pensare che David, Zhegrova e Openda, con tutte le problematiche del caso, siano diventati bidoni all’improvviso. E forse sarebbe il caso (meglio dire sarebbe stato) che Tudor faccia delle scelte chiare, senza lasciare delle frecciatine indirette (Comolli) o dirette (Fabregas). Il retroscena vuole che Tudor avrebbe preferito tenere Kolo Muani per caratteristiche tecniche, aveva chiesto un centrocampista, non si sarebbe privato di Alberto Costa per avere in cambio Joao Mario e il caso vuole che l’ex Porto non sia stato più utilizzato nelle ultime partite. La polemica con Fabregas è invece stucchevole, non porta da alcuna parte, a maggior ragione se pensiamo che il Como sta lavorando benissimo valorizzando tutte le operazioni di mercato. Adesso a Tudor non resta che rispondere con i fatti, le prossime due partite (Real e Lazio) non saranno banali e il tempo delle chiacchiere non ha motivo di esistere.

