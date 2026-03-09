Tudor: “La priorità è la Premier. E’ chiaro che contro l’Atletico daremo il massimo”

09/03/2026 | 22:18:57

Momento nerissimo per il Tottenham che rischia seriamente di retrocedere dalla Premier. Ma in casa Spurs c’è la Champions League, la sfida contro l’Atletico.

In conferenza stampa ha parlato il tecnico Igor Tudor.

Queste le sue parole: “Il nostro primo obiettivo è la Premier League, questo deve essere detto pubblicamente. Questo non significa che non vogliamo giocare un turno in più. Certo, le partite di Champions League sono importanti, come ho sempre detto. Ci concentriamo sulla nostra crescita, quindi può essere un’opportunità: c’è una mentalità completamente diversa in questo tipo di partite e forse questo può aiutarci. Credo che questo tipo di partite possa aiutarci a cambiare strada, ma l’attenzione è sempre rivolta a migliorare: questo è il punto”.

Foto: sito Tottenham