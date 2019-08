Tudor: “La Fiorentina vuole De Paul? E noi Chiesa, ma costa 100 milioni”

In vista della partita di Coppa Italia che si terrà domani tra la sua Udinese e il Sudtirol, il tecnico bianconero Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi e del calciomercato dei friulani, commentando con ironia sull’interesse della Fiorentina su De Paul. Queste le sue dichiarazioni: “Vedo la rosa più o meno come l’anno scorso in questo momento e penso che sarà una stagione con l’unico obiettivo di rimanere in Serie A. Poi è chiaro che si voglia fare bene, i tifosi voglio vedere l’Udinese nelle posizioni più alte ed è giusto, ma l’allenatore deve essere realista. Nessuno toglie la speranza di un anno da protagonista, ma mi sembra assurdo parlare di Europa. La Fiorentina vuole De Paul? I giocatori forti li vogliono tutti. Anche noi vogliamo Chiesa, ma costa 100 milioni. Non sono scontento del mercato, lo sono quando sento parlare di Europa. Quello mi fa diventare matto. Io sono realista. Se si portano 4 o 5 pezzi importanti si può parlare di Europa, altrimenti vuol dire che mi pensate un mix di Mourinho e Guardiola. Bisogna pensare solo alla salvezza, poi è chiaro che un allenatore cerca di fare il meglio per la squadra“.

Foto: sito ufficiale Udinese