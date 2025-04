Tudor: “Koopmeiners più pimpante. Bello vedere Bremer correre”

Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa Juventus-Lecce di domani sera alle 20,45.

“Il gruppo sta bene, si è lavorato bene. È stata una settimana un po’ corta perché si gioca subito domenica e sabato ed è stata diversa da quella prima. Però abbiamo lavorato su tutto, venendo da una partita seria e buona. Si nota ancora un po’ più di confidenza e di più gusto di fare quelle cose e di confermare le cose che abbiamo fatto bene. Si lavora su tutti dal punto di vista tattico, ma anche sulla testa. Qua ogni gara si deve approcciare come una finale. Ogni partita e ogni allenamento deve farsi al 100%. Domani sarà una gara super difficile e giochi sempre contro te stesso. Ognuno deve dare il massimo per arrivare alla vittoria e solo così si cresce insieme. Koopmeiners? Può giocare avanti e dietro. L’ho visto più pimpante e più positivo, energetico. Abbiamo toccato qualcosa dal punto di vista del fisico, ma ha lavorato come gli altri. Gli attaccanti? Ho visto tutti bene, anzi mi danno fiducia. Io sono molto fiducioso per il contributo che potranno dare Vlahovic e Kolo Muani. Cosa penso di Douglas Luiz? È un giocatore di qualità con un tiro pazzesco e una visione di gioco pazzesca. È bello averlo, perchè è una risorsa importante. Chiaramente parte da una posizione più indietro rispetto a chi ha lavorato dall’inizio. E’ bello vedere Bremer correre, Mbangula e Perin torneranno la prossima settimana”.

Foto: sito Juventus