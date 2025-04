Tudor: “Koopmeiners aveva un problema al tendine. Pensiamo solo alla nostra crescita, il resto è inutile”

Igor Tudor, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: “Ho visto un ottimo primo tempo e un buon secondo tempo, ma siamo stati troppo nervosi negli ultimi dieci minuti. Vanno comunque fatti i complimenti ai ragazzi, se fossimo stati 3-0 o 4-0 al primo tempo nessuno avrebbe potuto dire niente”.

Sul gol del 2-0: “Sì, è un bel gol perché c’è una connessione con tre uomini, fatta con grande qualità. Non è facile, se non sei forte non ti viene bene. Sono davvero felice per loro”.

Su un altro gol subito di testa: “Sappiamo che abbiamo un po’ di problemi per la struttura e l’inesperienza, ma bisogna alzare l’attenzione e prepararsi meglio. Le partite si decidono anche su queste cose qui. E’ una scuola, ma bisogna crescere in fretta”.

Su Vlahovic: “Ha fatto una bella gara, gli è mancato solo il gol. Era dentro, era connesso, ha attaccato bene lo spazio, più della prima partita. Un gol l’avrebbe meritato. Ma va bene così, andiamo avanti”.

Su Koopmeiners: “Aveva un problema al tendine, ma è felice per il gol. L’ho visto più di gamba, mi è piaciuto, si è mosso ovunque. Questo gol gli darà fiducia”.

Sulla corsa Champions: “Non lo so, non mi piace fare paragoni con gli altri. Bisogna concentrarci su noi stessi, se guardiamo gli altri perdiamo il focus. Pensiamo alla crescita individuale e di squadra, tutte le altre cose sono inutili”.

