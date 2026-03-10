Tudor: “Kinsky? Mai visto niente di simile in 15 anni, cambiarlo è stato un atto di aiuto per lui e la squadra”

11/03/2026 | 00:04:40

Igor Tudor ha parlato a Sky tornando sull’episodio della sostituzione di Kinsky: “Il portiere è di valore, questo che gli è successo non c’è una spiegazione. Mi spiace che è successa una cosa che non ho mai visto, cambiare il ragazzo dopo 20 minuti è stato un atto di aiuto a lui e alla squadra. E’ un momento così, abbiamo tutto contro. Era questo l’obiettivo, era giusto toglierlo e lui ha capito. Purtroppo è successo in una partita così importante, io in 15 anni non ho mai visto niente di simile, adesso andiamo avanti”

foto x tottenham