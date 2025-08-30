Tudor: “Kalulu importante nella doppia fase”. Poi il commento sul possibile tandem David-Vlahovic

30/08/2025 | 14:28:39

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico della Juventus, Igor Tudor ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i bianconeri e il Genoa. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “David e Vlahovic insieme? Sì, possiamo giocare con il 3-5-2, ora vediamo. Devono giocare i forti e se hai giocatori forti ti devi adattare un po’ e ci sta avere anche due sistemi”. Su Kalulu: “I suoi movimenti sono stati perfetti, ha dato solidità difensiva, ti dà una mano importante, sta sempre bene ed è concentrato. Quando si fanno le scelte a volte si sottovalutano alcune cose, io penso a tutto quando faccio le formazioni sono molto attento insieme allo staff, le scelte sono condivise tra 3-4 persone. Guardiamo cosa si può guadagnare e cosa si rischia di perdere.

Foto: X Juventus