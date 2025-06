Tudor: “Juventus al Mondiale con l’ambizione di vincere, non siamo qua per partecipare”

15/06/2025 | 15:31:11

Il tecnico bianconero Igor Tudor ha parlato a Dazn, presentando il Mondiale per Club: “La Juve ha sempre la stessa ambizione di vincere. Vogliamo fare questo con umiltà. Sappiamo che qua ci sono le squadre migliori al mondo, però non siamo venuti qua per partecipare, questo è chiaro. Il viaggio è stato quello che è stato, ora c’è da adattarsi al tempo, al fuso orario, in fretta, perché si gioca già mercoledì”.

Foto: sito Juventus