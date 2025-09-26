Tudor: “Juric? È un ragazzo con dei valori ma è sottovalutato. Domani sarà una partita di primissimo livello”

26/09/2025 | 14:53:14

Igor Tudor, in conferenza stampa ha parlato del suo rapporto con Juric:

“È un mio amico, ma non il migliore. È un ragazzo con dei valori e ha un modo di allenare fantastico, anche se un po’ sottovalutato. A parte la scorsa stagione, in cui ha affrontato due situazioni particolari, ha sempre fatto cose straordinarie e poco riconosciute. L’Atalanta è forte, gioca la Champions e domani sarà una partita tra due squadre di primissimo livello. Se sono preoccupato della condizione fisica della squadra? Assolutamente no, ho fiducia: la squadra sta bene. Penso che il calcio sia diverso quando si gioca una sola partita a settimana; lo dimostrano sia il passato sia il presente. Un allenatore deve essere ancora più bravo nelle scelte e nel coinvolgere tutti i giocatori. È molto difficile e bisogna sbagliare il meno possibile: alcuni calciatori, per caratteristiche, possono giocare tante partite, altri no. Ma tutte le squadre hanno questi problemi.”

Foto: X Juventus