Tudor: “Il rigore dato è una cosa vergognosa, avrei voluto un altro arbitro. La gomitata a Gatti? Episodio da rosso”

20/09/2025 | 20:36:59

Igor Tudor si è sfogato ai microfoni di DAZN dopo Verona-Juventus: “Avrei voluto un altro arbitro: il rigore dato è una cosa vergognosa e poi la gomitata a Gatti; se non dai il rosso su un episodio così non so quando lo si debba dare, un rigore così lo fischi solo se non hai mai giocato a calcio. Oggi avrei voluto che la squadra avesse più energia. Qui è totalmente diverso, si gioca ogni sette giorni, 3 partite in 7 giorni come abbiamo fatto noi, è totalmente un calcio diverso. E poi oggi vorrei avere un altro arbitro, quello sì. Queste cose vorrei vedere. Sono d’accordo, non abbiamo fatto una delle miglior partite, alla fine prendiamo questo punto perché non si può neanche vincere sempre”.

Foto: X Juventus