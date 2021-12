Tudor: “Il pareggio ci stava pienamente, complimenti a loro. Guardiamo avanti”

Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona, ha commentato così ai microfoni di DAZN la sconfitta con l’Atalanta: “La partita col Venezia non c’entra niente, abbiamo fatto una bella gara, giusta nell’approccio e nella proposta creando tanto. Il pareggio ci stava pienamente. Gli facciamo i complimenti perché hanno fatto un gol in più. Guardiamo avanti”.

Soddisfatto della mentalità?

“E la nostra caratteristica da inizio anno. L’Atalanta ha accelerato nel secondo tempo, poi lo abbiamo fatto noi ma non siamo riusciti a pareggiare. Ci sta contro una squadra forte come l’Atalanta che a decidere sia una deviazione. Faccio i complimenti e pensiamo alla Coppa”.

La Coppa Italia può diventa un obiettivo?

“Vediamo, penso di fare giocare chi non ha giocato molto. Oggi ci mancavano giocatori, Barak non è ancora pronto e non lo abbiamo voluto rischiare. Penso che dalla prossima sarà a disposizione”. Foto: Twitter Udinese