Tudor: “Il mio futuro? Si saprà presto, ma io sono felice, bisogna accettare questa vita”

25/05/2025 | 23:30:50

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato a Sky Sport, le dichiarazioni: “Si farà una scelta prima del Mondiale per club sul nuovo allenatore, si saprà presto ma io sono felice così, trovo che sia una cosa giustissima. Non sarebbe serio per me e per nessuno andare al Mondiale con un allenatore non confermato. Trovo che la Juventus sia una squadra che può puntare alla vittoria con 2-3 acquisti mirati, a me sono sempre mancati ogni partita almeno due titolari, c’erano fuori giocatori come Bremer e Cabal”.

FOTO: Sito Juventus