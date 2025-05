Tudor: “Il mio futuro? Prima del Mondiale per Club. Andrò negli Stati Uniti solo se mi confermano”

25/05/2025 | 23:47:27

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato così del futuro, intervenendo a Sky Sport: “Ci vedremo presto e decideremo. Erano tutti focalizzati su questo finale, neanche io volevo parlare di futuro. Ora c’è il Mondiale per Club, ma questa situazione va risolta prima. Non credo che sarebbe una buona idea quella di andare là senza aver preso una decisione sul futuro dell’allenatore o che si prenda una decisione in un senso portando comunque al Mondiale l’allenatore attuale. Si farà una scelta prima del Mondiale, penso che questa sia la cosa giusta”. Sul percorso: “Non è facile sempre concentrarsi sul cammino, sulla crescita e su quello che vuoi vedere nella tua squadra bisogna trovare il gusto il piacere di fare questo lavoro perché se oggi non si vinceva per me non cambiava niente, io mi consideravo e sentivo lo stesso allenatore”.

FOTO: Sito Juventus