Tudor: “Il Milan è una squadra con un grande allenatore e grandi giocatori. Bremer e Thuram? Vedremo oggi in rifinitura”

04/10/2025 | 14:17:39

Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani alle 20:45 tra Juventus e Milan. Ecco le sue parole:

“Quella di domani non so che gara sarà. Il Milan è una squadra di primissimo livello, con un grande allenatore e grandi giocatori. Dovremo fare una grande partita. Ci manca la vittoria? Chiaramente, io analizzo le prestazioni: la squadra ha fatto due ottime gare contro Atalanta e Villarreal, e ci è mancato poco per vincere. Vedo una squadra in crescita. Il Milan ha un’identità chiara, e noi no? Un’identità più chiara di così non possiamo averla: sono sei mesi che giochiamo nello stesso modo. Bremer e Thuram? Lo vedremo oggi, nell’ultima rifinitura”.

Foto: sito Juventus