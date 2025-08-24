Tudor, i convocati per il Parma: ci sono Vlahovic e Nico Gonzalez

24/08/2025 | 13:49:33

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera al Parma. Out Perin, Savona, Djalò, Miretti, Arthur e Milik. Presenti Vlahovic e Nico Gonzalez.

L’elenco completo.

Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Fuscaldo.

Difensori: Bremer, Gatti, Kalulu, Kelly, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Kostic, Adzic. Thuram

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, David.

Foto: sito Juventus