Tudor, i convocati per il Parma: ci sono Vlahovic e Nico Gonzalez
24/08/2025 | 13:49:33
Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera al Parma. Out Perin, Savona, Djalò, Miretti, Arthur e Milik. Presenti Vlahovic e Nico Gonzalez.
L’elenco completo.
Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Fuscaldo.
Difensori: Bremer, Gatti, Kalulu, Kelly, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Rouhi.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Kostic, Adzic. Thuram
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, David.
Foto: sito Juventus