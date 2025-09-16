Tudor: “I cinque cambi modificano il calcio. Perché con l’Inter abbiamo giocato sabato?”

Igor Tudor ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio tra Juventus e Borussia Dortmund: “Ormai con cinque cambi, con tutte queste partite che si giocano ogni tre giorni, veramente non ci sono titolari, lo ribadisco tutti i giorni ai ragazzi, perchè è veramente così. Quando sono tante, le partite si decidono sempre negli ultimi 20 minuti, quello che entra può decidere, è la dimostrazione è arrivata in queste quatro partite, è successo così. Con i cinque cambi si è cambiato il calcio. Il problema è perchè si è fatta quella partita con l’Inter sabato, oggi è martedì. Ieri c’è stata la rifinitura e io non potevo fare niente. Kenan era bianco, Khephren… ma questo va accettato, sono problemi che sappiamo, però un grande gruppo. Accettiamo questo punto che dopo il 4-2 sembrano tre. In questo momento era il massimo che si poteva fare”.

Foto: X Juventus