Tudor: “Ho trovato la Juve in un momento brutto, ma ci stiamo rialzando. Non so quanto tempo ci vorrà ancora”

Igor Tudor, in conferenza stampa ha presentato la partita della Juventus di domani sera con la Roma. Sulla situazione della sua squadra:”Ho trovato la Juventus in un momento brutto, adesso ci siamo rialzati e abbiamo iniziato a pedalare. Quanto tempo servirà? Non lo so e non lo può sapere nessuno”.

Sulla partita con la Roma: “È importante, ma non decisiva. È una gara fondamentale e affronteremo una squadra con una serie di risultati ottimi. Noi vogliamo pensare a noi stessi e fare le cose su cui stiamo lavorando”. Su Ranieri: “Ha fatto la differenza, le difficoltà ci sono ovunque, perchè hanno giocatori forti”. Su Cambiaso e Douglas Luiz: “Sono tornati ieri con la squadra e andranno in panchina poi vedremo”.

Su Koopmeiners: “È molto voglioso e disponibile, si è parlato troppo di lui ma credo sarà uno di quelli che ci darà una grande mano nel finale di campionato”.

Sulla squadra: “Dobbiamo andare avanti partita per partita, la squadra deve avere tutto perché serve correre con senso e sapere dove si vuole andare con la palla. Io penso che la Juventus non deve rinunciare a niente”.

Foto: sito Juventus