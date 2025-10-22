Tudor: “Ho chiesto alla squadra di venire a Madrid per vincere. Vedremo cosa dirà il campo”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Igor Tudor ha parlato così prima della sfida contro il Real Madrid: “Ho chiesto alla squadra di venire qui con la mentalità giusta di farcela, di venire qui con la personalità, di non subire, di andare a vincere. Poi quello che succede, succede, però questa è la mia richiesta di oggi, venire qui da protagonisti, quello che si può fare, ma andare a fare la gara, che non vuol dire con 8 giocatori avanti, vuol dire seguire il piano che abbiamo preparato, credere di farcela, non puoi venire qua con una mentalità diversa da questa. Poi vediamo cosa ci porta il campo, perchè c’è anche un avversario di un certo livello”.

foto sito juventus