Tudor: “Genoa avversario che non regala niente. Mercato? Le conferme sono un valore aggiunto”

30/08/2025 | 14:03:58

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico della Juventus, Igor Tudor ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i bianconeri e il Genoa. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “I ragazzi hanno lavorato bene, c’è una buona energia. Domani bisogna fare una grande gara contro un avversario che non ti regala niente. Corrono tanto, sono tosti e organizzati. Bisogna far bene per conquistare punti”. Sul sorteggio Champions: “Champions? Il sorteggio poteva andare peggio, poteva andare meglio…alla fine sono sempre partite difficili da guadagnare. I ragazzi quando sentono la musica della Champions cambiano. Ho detto ai ragazzi di godersi questo sorteggio, perché se lo sono guadagnato”. Sulla vittoria dello Stadium: “Vittoria contro il Parma? Mi ha dato buone sensazioni. La squadra è stata sul pezzo, concentrata. Si è preparata bene in fase difensiva”. Sul mercato: “Ho già spiegato tutto, è un mercato complicato. Mancano due giorni. Il direttore sta provando a fare quel che può. Io sono contento della squadra. Confermare quelli dello scorso anno rappresenta un valore aggiunto”.

Foto: sito Juventus