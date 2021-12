Tudor: “Gasperini è un maestro, ha capito come va il calcio 15 anni fa. Atalanta da scudetto”

Igor Tudor, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla alla vigilia della gara di domani contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Duello Simeone-Zapata? Noi ci teniamo stretto Giovanni, loro penso siano contenti di Zapata. Sarà una sfida tra due ottimi attaccanti, ma in campo vanno due ottime squadre, al di là dei singoli. Mi aspetto una gara bella, difficile e stimolante, contro una delle favorite per lo scudetto. Noi siamo motivati e stiamo bene”.

Su Gasperini: “Quello che questo allenatore ha capito dieci o quindici anni fa, in molti l’hanno capito ora: se non corri, se non pressi, se non sfrutti al massimo la fisicità della tua squadra, la qualità che hai non esce. Uno simile a Gasperini è Antonio Conte, anche lui dieci o quindici anni fa ha intuito questa cosa. Il modo di far calcio di Gasperini è particolare, lo stimo tanto. Gli elogi che ha ricevuto sono giusti e meritati, lo ringraziamo: ha portato innovazioni al calcio. Guardiola l’ha fatto alla sua maniera, Gasperini è un altro che dà una direzione. Le squadre che non corrono non riescono a vincere, quello è l’aspetto più importante e Gasperini presto otterrà le sue soddisfazioni”.

Su Pasalic: “Mario è cresciuto tantissimo rispetto a quando l’ho allenato, ma anche lì si vedevano le sue qualità. Con il suo motore, ha aggiunto qualità tecniche e senso del gol. Se non avesse queste capacità fisiche, però, non sarebbero uscite quelle tecniche. In mezzo al campo abbiamo giocatori con caratteristiche diverse: ognuno ha le proprie peculiarità, penso che ognuno di loro debba svilupparle. Quelli più completi vanno anche in altre squadre, di livello più alto. Auguro a tutti loro di fare questo step”.

Sugli infortunati: “Magnani sta bene, Barak si è allenato in maniera normale, Sutalo è in crescita e Ceccherini sta bene. Hongla non credo sarà in panchina”.

Atalanta da scudetto? “Con il tempo che passa le opinioni cambiano. In questo momento sembra che le prime quattro abbiano le stesse possibilità, non ne vedo una con più chance delle altre. In questo momento darei il 25% a ognuna di loro, tra due mesi magari sarà diverso”.

Foto: Twitter Verona