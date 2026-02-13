Tudor fino a giugno: il Tottenham sta per trovare il traghettatore

Igor Tudor fino a giugno: il Tottenham ha trovato il traghettatore, all’interno di un momento difficile coinciso con l’esonero di Thomas Frank dopo meno di un anno dalla sua nomina. Tudor quindi tornerà in pista per una breve esperienza, la prima dopo la fine del suo rapporto con la Juventus. Il Tottenham vuole tenere le mani libere per la prossima stagione, ci sono già stati contatti con Roberto De Zerbi e Mauricio Pochettino, per il primo si tratterebbe di un ritorno in Premier dopo l’esperienza con il Brighton. Ma intanto per l’emergenza gli Spurs virano su Tudor che ritroverà Kolo Muani, l’attaccante già allenato nella breve parentesi con la Juventus.

