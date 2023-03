Tudor esalta Tavares: “Potrebbe giocare nel Real o nel City”

24 presenze e 6 gol: questo il bottino di Nuno Tavares in Ligue 1 nel corso di questa stagione. L’esterno portoghese è arrivato in prestito alla corte di Igor Tudor questa estate e il suo impatto sull’Olympique Marsiglia è stato decisivo fino a questo momento. A tal punto che il tecnico ex Hellas Verona lo ha così esaltato: “Tavares è un ragazzo giovane, ha appena giocato con l’U21 portoghese in questi giorni. Ha delle qualità fisiche di alto livello, un’esplosività fuori dal comune. Potrebbe giocare nel Real Madrid, Barcellona o Manchester City. Su alcuni aspetti deve migliorare, ha dei margini di miglioramento. Ha segnato 5 o 6 gol, è sempre stato molto importante per noi. Quando è in forma può fare la differenza e speriamo lo faccia per le ultime 10 partite che ha ancora con noi.”

Foto: Instagram OM