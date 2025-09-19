Tudor esalta Kelly: “Tanta scorrettezza nei suoi riguardi”

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa del trattamento ricevuto da Kelly. Queste le sue parole:

“C’è stata tanta scorrettezza nei confronti di Kelly nei giudizi esterni, una mancanza di obiettività sulle sue prestazioni. Io, con lucidità, da quando sono qui ho sempre parlato bene di questo ragazzo, da cinque mesi. Non c’è stata correttezza nel valutare le sue prestazioni; ora, con due gol, si rivaluta tutto. Bisogna avere obiettività, senza etichette. Con me ha sbagliato pochissimo, sta facendo bene, è umile, serio, con voglia di migliorare. È ancora giovane, sono contento di lui: si è guadagnato tutto da solo e deve continuare così.”

Foto: X Juventus