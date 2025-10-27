Tudor, era già tutto previsto: esonero in arrivo

27/10/2025 | 12:15:09

La Juventus è sul punto di esonerare Igor Tudor, decisione già comunicata e presa, in attesa dell’annuncio ufficiale. Una situazione chiara fin dallo scorso 6 ottobre quando avevamo parlato che, senza svolta e chiarezza tattica, all’allenatore croato avrebbero presentato il conto. Gliel’hanno presentato senza aspettare il turno infrasettimanale contro l’Udinese, la crisi di risultati e il mercato non valorizzato hanno fatto la differenza.

Foto: sito Juventus.

English version