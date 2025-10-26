Tudor: “E’ un momento difficile, dobbiamo restare uniti. Commettiamo errori che ci fanno perdere le partite”

26/10/2025 | 23:21:06

Igor Tudor ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio: “In generale la squadra è entrata bene, a parte lo sbaglio che ha fatto Jonathan e il gol che hanno fatto loro. E’ un momento brutto, un momento difficile, dobbiamo stare uniti, lavorare di più tutti insieme. C’è delusione, perché penso che l’abbiamo preparata nel modo giusto, dove ci manca sempre qualcosa. Siamo arrivati lì nell’area, ma bisogna buttarla dentro. E dietro non c’è da sbagliare niente, invece noi sbagliamo sempre, c’è sempre lo sbaglio di qualcuno e allora si perdono partite, ci sentiamo malissimo, ma c’è da stare insieme e compattarsi”

foto x juventus