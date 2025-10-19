Tudor: “È stata una partita difficile contro una squadra organizzata. Preoccupazione? A me preoccupa sempre tutto, questa è la vita dell’allenatore”

19/10/2025 | 15:26:39

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta per 2-0 contro il Como. Queste le sue parole:

“E’ stata una partita difficile contro una squadra organizzata bene, abbiamo preso questo gol su calcio piazzato, ma abbiamo fatto cose interessanti come loro nel primo tempo. Nel secondo la partita è stata un po’ spezzettata anche per il loro comportamento, dopo il 2-0 la partita è finita. Se sono preoccupato? A me preoccupa sempre tutto, questa è la vita dell’allenatore”.

Foto: sito Juventus