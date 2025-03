Tudor è arrivato a Torino, in nottata toccherà a Motta

Igor Tudor è arrivato alla Continassa, pronto per la sua nuova avventura con un club che conosce molto bene per averlo già frequentato sia da calciatore che da allenatore. La trattativa ha avuto un impulso decisivo nella giornata di ieri, dopo i contatti dei giorni precedenti. Anche Thiago Motta è atteso nella notte da Torino, domattina svuoterà gli armadietti e poi tornerà in Portogallo: la sua esperienza con la Juventus finisce qui. Ripetiamo: fin qui non è stato impostato il benché minimo discorso sulla risoluzione del contratto, neanche un accenno. Tudor ha firmato fino a giugno con opzione rinnovo in caso di Champions, ma anche in questo caso ribadiamo un concetto, ovvero che la Juve in ogni caso avrà le mani libere. Nel pomeriggio di domani il tecnico croato dirigerà il primo allenamento con il suo nuovo (vecchio) club in vista della sfida con il Genoa di sabato alle 18.