Tudor dopo il rinnovo: “Felice di ripartire insieme. Vogliamo fare grandi cose”

13/06/2025 | 16:20:53

Tramite i canali ufficiali della Juventus, Igor Tudor ha brevemente commentato il suo rinnovo di contratto firmato nella giornata di oggi con il club bianconero. L’allenatore croato ha sottoscritto un contratto fino al giugno del 2027 con opzione per il 2028.

Queste le sue parole: “Ciao a tutti, sono contento di ripartire insieme di nuovo. Ci stiamo preparando per il Mondiale per Club, dove vogliamo fare grandi cose. Forza Juve”.

Foto: X Udinese