Tudor dopo il 5-0: “È un ottimo risultato, ora vogliamo andare il più lontano possibile”

19/06/2025 | 08:57:13

Dopo il debutto-show della Juve nel Mondiale per Club, Igor Tudor ha analizzato così il 5-0 all’Al-Ain. Parole chiare, da chi sa che il percorso è lungo ma che il primo passo è stato pesante: “L’Al-Ain ha spinto all’inizio, ma abbiamo risposto nel modo giusto. È un ottimo risultato, un buon inizio che ci dà fiducia. Siamo stati bravi a gestire i ritmi anche per via del caldo. La squadra ha tenuto bene, e adesso vogliamo andare il più lontano possibile nel torneo.” Poi i singoli: “Conceição ha fatto una buona partita, lo stesso vale per Kolo Muani. Stanno lavorando bene, e sono felice anche per i rientri di Gatti e Koopmeiners: sono giocatori importanti per noi.” Foto: Instagram Lazio