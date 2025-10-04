Tudor: “Domani dovremo giocare con le nostre qualità. Modric? Ha fatto la storia del nostro popolo, sono orgoglioso di lui”

04/10/2025 | 14:34:16

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Milan. Queste le sue parole:

“Cosa mi ha colpito nelle ultime partite? Ho visto una squadra che c’è, che pedala. Vediamo domani che partita faremo, penso sarà una bella gara. C’è da giocare, con le nostre qualità, e annullare quelle degli avversari. Come migliorare nella gestione dei momenti? Con 4-5 giocatori di 30 anni si può migliorare. A volte un giocatore regge la pressione, altre no: ci sono mille variabili. Modric? Siamo stati compagni di nazionale, ha fatto la storia del nostro popolo. Non nascerà più uno così: è il doppio di tutti gli altri che arriveranno dopo. Non ho mai visto qualcuno giocare a 40 anni a altissimi livelli. Sono davvero orgoglioso di lui”.

Foto: sito Juventus