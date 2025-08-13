Tudor: “Dispiace per i fischi a Vlahovic, si allena al massimo. L’obiettivo è vincere sempre”

13/08/2025 | 21:44:17

Igor Tudor ha parlato in zona mista dopo l’amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen: “E’ stata una bella partita, soprattutto perchè sappiamo che è una festa di famiglia, bellissima, sono venuti tanta gente con 40 gradi, allora veramente una bella cosa. Quello è stato in primo piano, poi come ho detto lei, abbiamo fatto un allenamento, mi è dispiaciuto perché volevo che si facesse almeno 20 minuti secondo tempo, perché mi hanno detto di solito si entra al sessantesimo, io ho chiesto al settantesimo, sono entrati un po’ prima. Va bene, io sono soddisfatto, continuiamo a lavorare, per essere pronti quando conta che è la partita contro il Parma. Vlahovic? Mi spiace sempre, perché è sempre un giocatore della Juve. È un ragazzo che si allena sempre bene, professionale dal primo giorno, Douglas ha fatto bene, come hanno fatto tanti, contro una squadra di Under 23, è giusto che si vogliono le cose di qualità, perché la qualità nella squadra c’è e niente. Douglas Luiz è un giocatore che ha il gol nel sangue, vede la porta. Il nostro obiettivo è vincere sempre. Questo credo che è un obiettivo normalissimo, diciamo, non nello sport, nel calcio, nel valore anche della vita, sono tutti là. Io credo fortemente, non mi accontento mai, anche in allenamento è giusto che è così.”

Foto: sito Juventus