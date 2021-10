Tudor: “Dispiace andare via con zero punti. Siamo calati, la qualità del Milan ha prevalso”

Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così a DAZN dopo il ko di San Siro contro il Milan:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo e loro una bella ripresa. Siamo calati. Secondo me ci stava il pareggio, ma loro hanno giocatori di grande qualità e hanno vinto. Ci teniamo il primo tempo e continuiamo a lavorare. Per fare il nostro calcio serve grande condizione e noi ancora non l’abbiamo raggiunta. Quando staremo benissimo fisicamente potremo portare a casa queste partite”.

Peccato vedere una squadra così diversa tra primo e secondo tempo. Cosa è cambiato?

“Loro hanno spinto tanto. In vantaggio di due gol in trasferta la psicologia della partita è cambiata. Non siamo riusciti a portare a casa punti. Ci dispiace perché con quel primo tempo almeno un punto potevamo portarlo a casa”.