Tudor: “Dico addio al Marsiglia per motivi privati e professionali”

Durante la sua conferenza stampa Igor Tudor, ha ufficializzato la notizia riportata questa mattina e ha voluto chiarire le motivazioni dietro alla sua decisione di lasciare il Marsiglia: “Voglio ringraziare il presidente e tutto il club. È stato un onore lavorare per questa squadra, questa famiglia con tifosi unici. A livello personale, sono cresciuto. Lascio il club in una situazione migliore rispetto a quella in cui l’avevo trovato. Lascio per motivi privati e professionali. Non ho firmato per un altro club. Non sono arrabbiato con nessuno”. Tudor non ha nessun consiglio da lasciare per il futuro del club: “Ho dato il 100% di me stesso. Ho passato diverse notti insonni e ho lavorato molto per il club. I leader sono persone competenti, che conoscono la strada da percorrere e hanno la capacità di trovare la chiave della vittoria. Il campionato francese tiene un buon ritmo. Abbiamo fornito un calcio bellissimo, che ha regalato emozioni al pubblico ed è stato apprezzato. Abbiamo gettato le basi giuste per il futuro e spero che a breve termine troveremo l’OM al posto che merita, con molti trofei”.

Foto: Instagram Marsiglia