Tudor: “Di Gregorio non ha colpe, sarà il portiere titolare per tutta la stagione”

19/09/2025 | 14:17:16

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa anche toccando il tema Di Gregorio:

“Di Gregorio è un grande portiere e ha sbagliato quasi nulla. Sarà il primo portiere per tutta la stagione, perché è forte. Sono molto contento del mio portiere. Poi, Di Gregorio non ha colpe sui sette gol, forse solo in uno. Quando si parla di gol subiti, bisogna considerare il contesto: un 4-4 o un 4-3 rappresenta una realtà completamente diversa. Se invece perdiamo 4-0 o 3-1, allora si può commentare e analizzare eventuali problemi. Ora non è il caso di fare tutte queste domande o processi. Bisogna guardare al senso della partita: 4-3 significa una bella vittoria contro l’Inter, 4-4 un altro bel pareggio contro il Borussia Dortmund, due squadre fortissime di livello mondiale. Chi viene a Verona? Tutti. Poi sapete bene che per me sono tutti titolari. Bremer c’è.”

Foto: X Juventus