Tudor: “David ha quel movimento nel sangue. Cambiaso sarà multato”

24/08/2025 | 23:51:52

Igor Tudor ha toccato altri temi in conferenza stampa. “Il gol di David? Lui ha quel movimento nel sangue, tanta roba. Yildiz sta avendo una crescita impressionante e si parlerà di lui. Kenan il nostro Yamal? Non esistono paragono, ognuno ha la sua strada e la sua vita. Sono due giocatori forti e sono felice di averlo, come tutti i tifosi della Juve. L’espulsione di Cambiaso? Ha fatto una leggerezza e sarà multato. Ma è un ragazzo in crescita dal punto di vista mentale, ha potenzialità enormi e ora è molto concentrato e con grande voglia di crescere in fase difensiva. Per noi Cambiaso è importante”.

Foto: sito Juventus