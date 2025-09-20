Tudor: “Da anni non vedevo delle decisioni arbitrali così, a me cambia la vita giocare dopo 4 o 5 giorni”

20/09/2025 | 20:50:33

Igor Tudor ha analizzato in conferenza stampa il pareggio contro il Verona: “Oggi era stanca la squadra, questo è un calcio diverso, è mancata energia. Non ho niente da dire, anche chi è entrato ha messo voglia, ma non c’era freschezza. Dietro hanno retto bene, ma in mezzo e davanti è mancata freschezza per fare qualcosa in più. Il rigore e l’intervento di Orban? Sono due decisioni da 100 a 0, due decisioni incredibilmente sbagliate. Il Var lo ha anche rivisto, mi ha spiegato che non ha caricato il gomito. Incredibile. Da tanti anni non si vedono due decisione così. Locatelli? Ha avuto un figlio pochi giorni fa, l’ho visto stanco per questo motivo qua, niente di particolare. Magari si poteva farci giocare domani sera. In 7 giorni facciamo 3 partite, poi questi sono punti che perdiamo per strada. Chi decide queste cose ci deve pensare. Io ho giocato una vita, so che giocare il 4° o 5° giorno fa tutta la differenza fra i punti persi o guadagnati. Non cerco scuse, ma se si subisce zitti e buoni. Le parole di Setti? Non è il momento di parlarne, ma l’ho ringraziato, abbiamo fatto una annata bellissima in una piazza spettacolare. Oggi il Verona ha fatto il suo, quello che aveva preparato, una buona gara. A me cambia la vita giocare dopo 4 o 5 giorni. Poi passa sottotraccia. Chiedo uguaglianza per tutti. Vlahovic? Non penso a queste cose, non penso gli cambi, dipende dalle diverse tipologie di partite. Ti cambia se fai gol o non fai gol anche sulla prestazione”.

Foto: X Juventus