Tudor: “Contro l’Inter abbiamo vinto, ma non siamo stati ai nostri livelli. Su Conceicao decido domani”

15/09/2025 | 16:12:17

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha presentato a Sky Sport la partita contro il Borussia Dortmund: “Non possiamo goderci la vittoria con l’Inter neanche due giorni… Bisogna recuperare in fretta, due giorni sono pochissimi. I giocatori devono essere bravi quando c’è così poco tempo per recuperare, serve anche mangiare e dormire bene perché sono cose che cambiano la vita. E mentalmente bisognerà scegliere quelli giusti. Noi non eravamo ai nostri livelli, ma abbiamo vinto comunque e questo è stato un bel segnale. In passato abbiamo fatto molto meglio e in futuro lo faremo di nuovo. L’Inter è molto forte, negli ultimi 5 anni la rosa è stata la più forte di tutti. C’è grande gioia nell’aver vinto ma anche consapevolezza di poter fare meglio. Il Borussia? Squadra seria e di grande livello, sarà molto difficile ma allo stesso tempo sarà bello giocare la Champions a casa nostra. Dovremo gustarcela facendo una grande gara. Conceicao? Valuteremo oggi, ieri ha fatto qualcosa con noi e non ha sentito male, oggi valuteremo e decideremo domani mattina. Non cambia Champions o non Champions, cambia il livello delle squadre. Poi è vero che in Champions giocano un po’ più aperte, quindi potrebbe essere un po’ più facile da questo punto di vista ma allo stesso tempo anche più difficile perché il livello qua si alza”.

Foto: X Juventus