Tudor: “Concentrati sul Verona. Conceicao e Zhegrova? Non sono in condizione”
19/09/2025 | 14:10:00
Igor Tudor ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani alle 18:00 tra Verona e Juventus. Ecco le sue parole:
“Le due partite con Inter e Borussia sono già dimenticate. Da due giorni la squadra è completamente concentrata sul Verona. Non ci sono scuse né alibi: bisogna andare là e fare una grande partita, seria, per ottenere ciò che vogliamo. Se Conceicao e Zhegrova sono pronti a giocare? No, non hanno ancora un lungo minutaggio nelle gambe, vedremo cosa fare: ci sono molte soluzioni con giocatori in forma”.
Foto: X Juventus