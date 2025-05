Tudor: “Conceicao e Adzic? Non una bella scelta per loro, ma giusta per la squadra. La rifarei”

10/05/2025 | 20:45:35

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio: “Dopo il gol hanno festeggiato e ho subito un colpo – ha esordito -. Niente di che. Dispiace per il risultato, prendiamo questo punto e andiamo avanti. I ragazzi hanno tutto”.

Sul fallo di Kalulu: “Dispiace, sono due gare che giochiamo per buona parte in 10. È incredibile, soprattutto in questa fase della stagione. È un ragazzo per bene, è molto dispiaciuto“.

Su Gatti: “Viene da una frattura e non si è praticamente mai allenato con la squadra. Gli devo fare i complimenti“. Sul doppio cambio di Adzic e Conceicao: “Non è una scelta bella per loro due ma era la cosa giusta per la squadra. Mi sono scusato con loro ma la rifarei“.

Infine: “Questa Juventus è una squadra forte, con grandi valori e credo che il prossimo anno con qualche innesto possa diventare una formazione di altissimo livello“

Foto: sito Juventus