Tudor: “Con l’Atletico è difficile, non impossibile. La priorità resta la salvezza”

17/03/2026 | 18:03:03

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid: “È una partita che dobbiamo giocare per passare il turno. Quindi l’obiettivo principale è restare concentrati su questo match, pur sapendo che la nostra priorità resta la salvezza in campionato. Domani è, diciamo, una grande sfida dopo tutto quello che è successo: dobbiamo dimostrare di poter fare bene contro di loro. Difficile, ma non impossibile. Dobbiamo restare in partita il più a lungo possibile. La gara può essere lunga, quindi dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza”.

foto x spurs