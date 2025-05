Tudor: “Complimenti ai ragazzi, ma ora manca l’ultimo step con il Venezia”

18/05/2025 | 23:45:41

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese: “Oggi è stata una bella partita, preparata bene contro un Udinese che non è mai facile da affrontare. Faccio i complimenti ai miei ragazzi ma ora manca l’ultimo step e dobbiamo prepararci bene per Venezia”.

Sulla gestione della settimana: “Come quella appena conclusa. Non si deve battere tanto sulle motivazioni che già ci sono. Bisogna battere sul gioco, sui calci piazzati. Oggi mi sono piaciuti tutti, ho visto un gran bella gara contro una squadra ostica e bene allenata”.

Su Vlahovic: “Lui è un giocatore forte ma quando sei un attaccante nel mondo del calcio si sa, se non fai gol tutti parlano di te. Oggi è entrato bene, con il cuore, ha fatto una bella partita e un bel gol. Se resta alla Juventus vuole ripartire da Vlahovic? Non è il momento di pensare a queste cose, c’è un’ultima gara importantissima da portare a casa”.

Foto: sito Juventus