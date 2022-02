Tudor: “Ci sono stati due errori nostri, ma si è vista anche la qualità di Vlahovic”

Igor Tudor a DAZN dopo la sconfitta con la Juventus: “Abbiamo fatto una buona gara, ma per fare punti devi farne una grande e la Juve non deve essere in un ottimo momento. Penso che ci siano stati due sbagli nostri, il rinvio di Casale ma anche la qualità di Vlahovic che è andato avanti con la corsa. Ci è mancato davanti, non abbiamo fatto la differenza con i tiri, di creare quelle occasioni, anche se. arriviamo con tanti giocatori. Oggi la Juve era bella concentrata, tosta, decisa a non prendere gol. Con Caprari, Simeone, sono giocatori importanti, si è sentita la mancanza, anche di Faraoni”.

