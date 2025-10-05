Tudor: “Ci aspettavamo una partita dura, prendiamo il punto. Yildiz? Era stanco. Bremer torna dopo la sosta”

05/10/2025 | 23:25:18

Igor Tudor ha parlato così a Dazn dopo il pareggio con il Milan: “Si può vincere magari col cuore, si deve avere tutto. E’ stata una partita come ce l’aspettavamo, una partita difficile contro una squadra forte, un punto, alla fine lo prendiamo, volevamo vincere, abbiamo creato qualcosa, qualcosa hanno creato loro, tutto sommato un pareggio è reale. Yildiz? Volevo scambiare lui e Andrea, per lasciare Kenan uno contro uno contro Salaemekers, quella sì che è stata un’idea, poi lui nel nostro calcio si trova le soluzioni un po’ da solo, con Andrea che spesso va in mezzo, con Kelly che si butta avanti. Nel primo tempo abbiamo fatto cose interessanti, loro si trovano bene da soli, in un contesto che è organizzato. l’ho visto stanco, lui, Cisco e Johnny, anche se hanno dato tutto, mi sono piaciuti. Sono tante partite che giocano, non è che è facile essere sempre fresco. Togliendo lui non volevo dare il segnale che volevamo stare dietro, allora abbiamo deciso di mettere due attaccanti col 3-5-2. Alla fine abbiamo coperto anche meglio con tre centrali, volevamo fare qualcosa con due attaccanti, abbiamo creato qualcosa su cross, su qualche palla rubata, purtroppo non abbiamo fatto gol. Bremer? Lui ha provato due allenamenti, ha avuto un po’ di fastidio, niente di grave, perchè abbiamo fatto la risonanza d è tutto a posto grazie a Dio dentro. Lui però ha avuto fastidi in quella zona e allora è un ragazzo che, sappiamo, viene da un anno fuori, non si poteva farlo giocare. Sentiva dolori, ma secondo me sarà a posto dopo la sosta”.

FOTO: X Tudor