Tudor: “Chi ha detto che giocheremo con la difesa a quattro?”

19/10/2025 | 12:14:27

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match contro il Como. Queste le sue parole:

“Oggi bisogna fare una bella gara e imporsi su un campo difficile. L’infortunio di Bremer non c’entra niente con le scelte che si fanno, si prova a fare quello che è meglio per la squadra”.

Sulla scelta di giocare con la difesa a quattro:

“Chi lo ha detto che giocheremo a quattro? Si gioca tra un po’, vediamo…”.

Foto: sito Juventus