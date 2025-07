Tudor carica la Juventus: “Dobbiamo crederci e non sbagliare niente. Il Real è una squadra fortissima”

01/07/2025 | 11:10:41

In vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid, Igor Tudor si è presentato in conferenza stampa con un messaggio chiaro e diretto. “Abbiamo preparato la partita in modo diverso rispetto al City. Ora dobbiamo concentrarci sul Real Madrid, una squadra fortissima. Dobbiamo crederci, correre tanto, sacrificarci e non sbagliare niente. Io ci credo, i ragazzi ci credono. Quando inizierà la partita vedremo cosa succederà,” ha detto l’allenatore della Juventus. Tudor ha poi sottolineato l’importanza di questa sfida: “Queste sono le partite più belle da giocare. Ci siamo preparati, vogliamo passare il turno, vogliamo giocarci le nostre carte. Ci aspetta una partita difficile, l’abbiamo analizzata bene, ma io ho detto ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare.”

